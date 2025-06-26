نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل بيلاروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إلى بيلاروس في زيارة تستغرق يومين، ويشارك في الجلسة العامة لمنتدى أوراسيا الاقتصادي.

وهبطت طائرة الرئيس بوتين في مطار مينسك قبل لحظات قليلة.

في العاصمة البيلاروسية، ينتظر الزعيم الروسي برنامج حافل. حيث سيشارك اليوم في الجلسة العامة لمنتدى أوراسيا الاقتصادي، بينما تبدأ غدًا جلسات المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - الهيئة القيادية لاتحاد أوراسيا الاقتصادي.

وسيتمكن بوتين من لقاء رؤساء بيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وكوبا وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلي قيادة منغوليا والإمارات العربية المتحدة، خلال الفعاليات في مينسك.