العالم اليوم - بالفيديو.. الشرطة تقبض على حكم أثناء مباراة في البرازيل

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الشرطة تقبض على حكم أثناء مباراة في البرازيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 05:23 مساءً - في مشهد أثار الدهشة، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على حكم كرة قدم أثناء إدارته لمباراة للهواة في البرازيل، وذلك بتهمة تورطه في شبكة إجرامية لتهريب المخدرات.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تدخل الشرطة، حيث اقتحم عناصر يرتدون سترات واقية أرضية الملعب، وأوقفوا الحكم إديرسون كارلوس دا سيلفا (38 عاما)، بتهمة تورطه في شبكة لتهريب المخدرات.

وأفاد رئيس الشرطة المدنية في غواروجا، غلاوكوس سيلفا، أن السلطات تمكنت من تعقب دا سيلفا بسبب نشاطه المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعله تحت المراقبة منذ فترة.

ويأتي الاعتقال في إطار تحقيق انطلق في نوفمبر 2024، بعد توقيف شاحنة في مدينة ساو باولو كانت تحمل 450 كيلوغراما من الكوكايين.

وتم حينها إلقاء القبض على السائق ومرافقه، لتكشف التحقيقات لاحقا أن دا سيلفا كان مسؤولا عن لوجستيات شبكة التهريب.

وأوضحت الشرطة، أن المتهم كان يشرف على عمليات التخزين والتوزيع، مستخدما منازل مستأجرة من قبل الشبكة.

وأشارت إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن دا سيلفا يعمل كحكم كرة قدم.

وأضافت أنه: "وفقا لسجله وما تمكنا من جمعه، كان يعمل كمعلم أو مشرف في إحدى الشركات. لم تكن لدينا معلومات عن مشاركته في تحكيم مباريات كرة القدم. ولأننا لم نتمكن من تحديد مكانه، كان مطلوبًا، حتى تمكنت شرطة غواروجا من اعتقاله".