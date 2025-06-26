نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتصل هاتفيًا بنظيره البولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس 26 يونيو 2025 مع "رادوسواف شيكورسكي" وزير خارجية جمهورية بولندا.

استعرض الوزيران التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، واعربا عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بينهما، وتدفق مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، وشهد الاتصال متابعة نتائج زيارات الوزير البولندي للقاهرة والتى شهدت عقد مشاورات سياسية في أبريل 2025، والتأكيد على مواصلة عقد الأطر الثنائية، ومن بينها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطى برئاسة بولندا الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري، مرحبا باعتماد المجلس الاوروبى باغلبية الدول اعضاء الاتحاد للقرار الخاص بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، معربا عن التقدير لجهود بولندا الداعمة لمصر داخل اروقة مؤسسات الاتحاد الاوروبى المختلفة لا سيما خلال فترة رئاساتها للاتحاد.

كما شهد الاتصال بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما استعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات التى تجريها مصر لتثبيت وقف اطلاق النار بين ايران واسرائيل وجهودها فى خفض التصعيد بالمنطقة، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار دعما للأمن والاستقرار الاقليمى.

وقد اعرب وزير الخارجية البولندي من جانبه عن تقدير بلاده الكبير للجهود المصرية التى تبذلها لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة ومحاولة تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، وايضًا بين ايران واسرائيل.