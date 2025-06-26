العالم اليوم - خامنئي: إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 03:28 مساءً - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" في الضربات التي شنتها على إيران خلال الحرب بينها وبين إسرائيل. مؤكدا أن إيران وجهت "صفعة على وجه أميركا".

واعتبر خامنئي في تصريح متلفز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان "بحاجة إلى القيام "باستعراض"، مشيرا إلى أن واشنطن بالغت في تصوير نتائج هجماتها على المنشآت النووية الإيرانية، وقال: "واشنطن "تضخّم" من أهمية هجماتها على منشآتنا النووية وقد وجهنا صفعة قوية لها".

وأشار إلى أن بلاده أثبتت قدرتها على استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الهجوم على قاعدة "العديد" خلّف أضرارا بالغة.

وتابع: "أي استهداف لإيران سيقابل بتكرار استهداف القواعد الأميركية".

وقال خامنئي، إن "أي عدوان في المستقبل على إيران سيكون ثمنه فادحا"، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية "نجحت في اختراق الدفاعات الإسرائيلية المتعددة الطبقات، ووجهت ضربات إلى مناطق عسكرية وحضرية داخل إسرائيل".

وأضاف المرشد الإيراني على أن الضربات التي نفذتها إيران "دمرت القدرات العسكرية الإسرائيلية"، مؤكدا أن تل أبيب "لم تكن تتصور إمكانية تلقي مثل هذه الضربات القاسية من طهران".

ومن جانب آخر، وصف خامنئي مطالبة ترامب للإيرانيين بالاستسلام بأنها "خطوة أكبر من ترامب نفسه"، قائلا: "أعداء إيران يروجون لمزاعم تتعلق بالبرنامج النووي أو الصواريخ، لكنهم في الواقع يتطلعون لاستسلامنا".

وتابع خامنئي قائلا: "ترامب كشف الحقيقة؛ أميركا لن ترضى إلا باستسلام إيران، لكن ذلك لن يحدث أبدا، فأمتنا قوية".