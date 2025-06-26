العالم اليوم - أول تعليق من خامنئي بعد الهدنة مع إسرائيل.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من خامنئي بعد الهدنة مع إسرائيل.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 02:17 مساءً - قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الخميس، في أول تصريح علني له منذ نهاية الحرب بين إسرائيل وإيران، إن إيران حققت النصر على إسرائيل.

وأضاف خامنئي عبر منصة "إكس": "أرى من الواجب أن أقدم بعض التهاني للشعب الإيراني العظيم: أولا، أهنئكم على الانتصار على النظام الصهيوني الزائف".

وتابع: "رغم كل ذلك الضجيج، ورغم كل تلك الادعاءات، فقد انهار النظام الصهيوني تحت ضربات الجمهورية الإسلامية وتحول إلى حطام".

وقال إن "الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز بانضمامها للحرب مع إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أن "إيران وجهت "صفعة قاسية" للولايات المتحدة. معتبرا أن "أميركا دخلت الحرب لأنها شعرت أنها إذا لم تفعل ذلك فستدمر إسرائيل بالكامل".

وكان غياب خامنئي، عن المشهد العام منذ نحو أسبوع، قد أثار حالة من الترقب في الأوساط السياسية والشعبية، في وقت تمر فيه بلاده بأزمة غير مسبوقة إثر التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

والثلاثاء، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران.