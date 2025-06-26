نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يصف New York Times و CNN وNBC بـ“القمامة والحثالة” بعد تقارير تأكيد عدم تدمير نووي إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “كذب إعلامي فاضح”.. ترامب يقصف وسائل الإعلام الأمريكية إثر تسربات نووية

بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة عن عملية جوية وصفت بـ "التاريخية"، تواصل الاحتكاك الإعلامي والدبلوماسي حول مدى نجاحها. فالأميركيون و"بعض الحلفاء" يقولون إنها "دمرت" منشآت نووية إيرانية، بينما تقارير استخباراتية داخلية وتنسيقية مع إسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضعف هذه الرواية، وتطرح سؤالًا كبيرًا: هل ضربت المنشآت بالفعل؟ أم أن الضربة كانت مجرد دعاية عسكرية للعودة إلى طاولة المفاوضات؟

ترامب يشن هجومًا ناريًا على الإعلام الأمريكي

تفجّرت أزمة إعلامية جديدة من قلب البيت الأبيض، بعد إعلان تقارير استخباراتية بأن الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية لم تُدمّر البرنامج بشكل كامل. وقد ردّ الرئيس دونالد ترامب بقسوة على هذه التسريبات، متهـمًا الإعلام بتشويه الحقيقة وإهانة جهود الجيش.