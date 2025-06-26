‏خامنئي: أثبتنا قدرة إيران على استهداف القواعد الأمريكية وأصبنا قاعدة العديد بأضرار بالغة

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أحمد جودة - القاهرة - قال المرشد الإيراني علي ‏خامنئي، إن إيران أثبتت قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية وأصابة قاعدة العديد بأضرار بالغة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.