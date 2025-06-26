نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عبرية: نتنياهو سيوافق على اتفاق غزة حال طرحه.. ومسؤولون بالليكود: بقاؤنا في القطاع خطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت القناة الإسرائيلية "12" عن استعداد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للموافقة على أي اتفاق يُطرح بشأن قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء العمليات العسكرية، والتراجع عن مواصلة الحرب المستمرة منذ شهور.

وأكد مسؤول بارز في حزب الليكود أن نتنياهو لا يمانع في إنهاء الحرب بشرط طرح اتفاق واضح المعالم، مشيرًا إلى أن إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا يفوق مكاسبها في غزة.

ضغوط داخلية من داخل الائتلاف الحاكم

وأوضحت القناة العبرية أن مسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده الليكود، أكدوا أن استمرار العمليات العسكرية في غزة لم يعد منطقيًا، مشددين على أن البقاء داخل القطاع يُعد "خطأ استراتيجيًا" لإسرائيل.

وأضاف هؤلاء المسؤولون: "يجب إنهاء العمليات في غزة، وعدم الانجرار خلف مواقف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يدفعان باتجاه تصعيد لا طائل منه."

المجتمع الإسرائيلي "مرهق من الحرب"

كما أقر المسؤولون بوجود حالة إنهاك عامة داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة استمرار الحرب، مؤكدين أن الشعب قد "أُرهق من جبهة غزة"، في إشارة إلى الضغط النفسي والاقتصادي الناتج عن العمليات العسكرية المستمرة والخسائر البشرية والمادية المتراكمة.