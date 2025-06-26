نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يلمح إلى تخفيف العقوبات النفطية عن إيران: «سيحتاجون المال لإعادة إعمار البلاد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات لافتة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الأربعاء، ألمح إلى احتمال تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، قائلًا إن إيران "ستحتاج إلى المال لإعادة إعمار البلاد" بعد ما شهدته من دمار خلال التصعيدات الأخيرة مع إسرائيل.

وأكد ترامب أن بلاده لم تتراجع رسميًا عن سياسة "الضغط الأقصى" تجاه طهران، لكنه لم يستبعد تطبيقًا مرنًا للعقوبات في المرحلة المقبلة، في خطوة اعتبرها مراقبون تغييرًا دبلوماسيًا محتملًا في ملف حساس ظل لسنوات حجر زاوية في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط.

ترامب: "نريد أن نرى إيران تعود إلى سابق عهدها"

ردًا على سؤال مباشر حول ما إذا كانت واشنطن تنوي تخفيف القيود على مبيعات النفط الإيراني، قال ترامب: "سيحتاجون إلى المال لإعادة البلاد إلى سابق عهدها.. نريد أن نرى ذلك يحدث".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة الإعمار في إيران قد تتطلب تدفقًا ماليًا لا يمكن تحقيقه دون عائدات النفط، ما اعتُبر تصريحًا غير مباشر بأن الإدارة الأمريكية قد تسمح باستثناءات أو تسهيلات لصادرات طهران من الخام.

رسائل غير مباشرة إلى بكين: الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني

وفي تصريحات متزامنة، قال ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، لقناة CNBC، إن مواقف ترامب تشير إلى رغبة واشنطن في التعاون الاقتصادي مع الصين، مشددًا على أن: "تعليق الرئيس كان إشارة إلى الصينيين بأننا نريد العمل معكم، ولا نرغب في إلحاق الضرر باقتصادكم".

وتابع ويتكوف: "نأمل أن تكون هذه أيضًا إشارة للإيرانيين بأن باب الانخراط لم يُغلق بالكامل".

وكان ترامب قد نشر تدوينة عبر منصته "تروث سوشيال" قال فيها: "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضًا".

وقد أثارت هذه التدوينة تكهنات واسعة حول احتمالية إحداث تغيير جذري في سياسة العقوبات التي لطالما فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018.

مسؤول أمريكي: لا تخفيف رسمي حتى الآن لكن لا مؤشرات على إغلاق هرمز

في المقابل، صرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة رويترز بأن تصريحات ترامب لا تعني تخفيفًا رسميًا للعقوبات، بل تشير إلى أن إيران لم تتخذ خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان سيشكل خطرًا استراتيجيًا خصوصًا على الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

وأضاف المسؤول: "الرئيس لا يزال يدعو الصين وجميع الدول إلى استيراد النفط الأمريكي بدلًا من الإيراني، في التزام واضح بتطبيق العقوبات القائمة".