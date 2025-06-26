العالم اليوم - كوريا الشمالية تفتتح أكبر موقع سياحي الأسبوع المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 12:25 مساءً - من المقرر أن تفتتح كوريا الشمالية الأسبوع المقبل موقعا سياحيا ساحليا، تقول إنه سوف يدشن عهدا جديدا لقطاع السياحة، على الرغم من أنه لم ترد تفاصيل حول موعد انفتاح البلاد بصورة كاملة أمام الزائرين الأجانب.

وتمتلك منطقة وونسان-كالما الساحلية السياحية فنادق وأماكن إقامة أخرى لنحو 20 ألف زائر، يمكنهم السباحة وممارسة رياضيات وأنشطة وتناول الطعام في مطاعم ومقاهي بالموقع.

وقد قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتفقد الموقع، وافتتاحه في مراسم فاخرة أمس الأول الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية اليوم الخميس.

وقال كيم إن بناء الموقع سوف يُصنف على أنه " واحد من أكبر النجاحات لهذا العام" ووصف الموقع بأنه " أول خطوة تبعث بالفخر" نحو تحقيق سياسة الحكومة المتعلقة بتطوير السياحة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن منتجع وونسان-كالما الشاطئي يعد أكبر موقع سياحي في كوريا الشمالية.

وأضافت أنه سوف سيفتح أبوابه أمام السائحين الداخليين الثلاثاء المقبل، ولكن الوكالة لم تذكر متى سيبدأ المنتجع في استقبال سائحين من الخارج.

ويشار إلى أن كيم يسعى لجعل بلاده مركزا سياحيا ضمن جهود لانعاش الاقتصاد المتعثر، وتعد منطقة وونسان-كالما من أبرز مشاريعه السياحية. وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن كوريا الشمالية سوف تؤكد خططا لبناء مواقع سياحية كبيرة في مناطق أخرى في البلاد.

ولكن كوريا الشمالية لم تلغ بعد الحظر الكامل على دخول السائحين الأجانب، منذ أن فرضته مطلع 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تستأنف ببطء السياحة الدولية بسبب بقية قيود مكافحة كورونا والتوترات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال الأعوام الماضية والمخاوف من قيام السائحين الأجانب بنشر صورة سلبية لنظامها.