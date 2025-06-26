نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ شاهد | في مشهد مهيب.. تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربعة مع مطلع العام الهجري 1447هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 825 كجم حرير و120 كجم من الأسلاك المذهبة.. 154 صانعًا ينجزون الحُلة الجديدة في مراسم روحانية خاشعة

مع فجر أول أيام العام الهجري الجديد 1447هـ، شهد المسلمون حول العالم واحدًا من أعظم وأجمل الطقوس الروحانية التي تتكرر سنويًا، حيث تم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وسط أجواء من الخشوع والرهبة والاحتفاء. ففي مشهد مهيب، أنهى فريق متكامل من أمهر الصنّاع والفنيين المعتمدين من الرئاسة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عملية استبدال ثوب الكعبة بأحدث حُلة من الحرير الطبيعي الموشى بخيوط الذهب والفضة، وهو تقليد سنوي يُجرى في غرة محرم من كل عام هجري. تفاصيل الكسوة الجديدة تم تصنيع الكسوة الجديدة داخل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يُعد واحدًا من أرقى المجمعات العالمية المتخصصة في هذا العمل الفريد.