العالم اليوم - إسرائيل: الحرب مع إيران دعمت آفاق الاقتصاد على المدى البعيد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 10:21 صباحاً - قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إن حرب إسرائيل على إيران بهدف كبح برنامجها العسكري والنووي ستعزز الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى البعيد.

وأوضح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، في حديث لتليفزيون بلومبرغ، الأربعاء، إن هذا سيكون هو الحال بشكل خاص إذا تمكنت حكومة بلاده من إنهاء الحرب في غزة قريبا.

وأضاف يارون بأن: "الأسواق تشير إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل بشكل كبير"، في إشارة منه إلى تداعيات الحملة الأخيرة التي استمرت 12 يوما ضد إيران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وتابع قائلا إذا تم حسم الحرب في غزة "بطريقة مستدامة، فسيكون أمام إسرائيل مسار واضح للعودة إلى مسارها المحتمل للنمو — وربما حتى تعويض بعض ما فاتها."