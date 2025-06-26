العالم اليوم - صندوق النقد الدولي يتيح 834 مليون دولار للأردن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 09:24 صباحاً - قال صندوق النقد الدولي إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي حوالي 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.

وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

يهدف هذا التمويل إلى مساعدة الأردن على مواجهة التحديات طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.

إلى جانب ذلك، سيدعم ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" الجهود المبذولة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أفاد صندوق النقد الدولي بأن الأردن حقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يُظهر مرونةً مستمرة.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يناير 2024 على برنامج تسهيل الصندوق الممدد للأردن، الذي يمتد لأربع سنوات، ويصل إجمالي التمويل المتاح له إلى حوالي 1.3 مليار دولار.