العالم اليوم - فيديو صادم.. الرصاص يخرس الموسيقى ويحول احتفالا إلى مأساة

انتم الان تتابعون خبر فيديو صادم.. الرصاص يخرس الموسيقى ويحول احتفالا إلى مأساة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 يونيو 2025 05:21 صباحاً - قتل 12 شخصا خلال الليل في ولاية غواناخواتو المكسيكية، عندما فتح مسلحون النار على تجمع احتفالي في مدينة إيرابواتو، حسبما أعلنته السلطات، الأربعاء.

وكان الأشخاص يرقصون في الشوارع احتفالا بعيد القديس يوحنا المعمدان، عندما بدأ إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على الإنترنت المحتفلين وهم يصرخون ويركضون هربا من وابل الرصاص.

وقال رودولفو جوميز سيرفانتس المسؤول المحلي في بلدية إيرابواتو، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 12 قتيلا، بينما أصيب نحو 20 آخرين.

وأعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم عن أسفها للهجوم، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا.

وشهد الشهر الماضي مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار استهدف حفلا نظمته الكنيسة الكاثوليكية في بلدة سان بارتولو دي بيريوس، المنتمية أيضا إلى ولاية غواناخواتو.

وتعتبر الولاية الواقعة شمال غربي العاصمة مكسيكو سيتي، من أكثر الولايات عنفا في البلاد، حيث تتصارع جماعات الجريمة المنظمة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، سجلت 1435 جريمة قتل في الولاية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكثر من ضعف أي ولاية مكسيكية أخرى.