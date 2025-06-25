العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يصل الدوحة في زيارة أخوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 07:27 مساءً - وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة قطر.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر وعدد من كبار المسؤولين.