نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: الضربات على المنشآت النووية الإيرانية عطلت القدرة على إنتاج أسلحة نووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية قضت لسنوات على قدرة طهران على إنتاج الأسلحة النووية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب نتنياهو. وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية قضت على منشأة "فوردو" النووية ودمرت بنيتها التحتية الحيوية وعطلت منشأة تخصيب اليورانيوم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيان المكتب: "الضربة المدمرة التي نفذتها الولايات المتحدة على موقع فوردو، دمرت البنية التحتية الحيوية للموقع، وجعلت منشأة التخصيب غير قابلة للاستخدام".

وتابع البيان: "نحن نقدر أن الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، بالاشتراك مع الضربات الإسرائيلية على مكونات أخرى في البرنامج النووي العسكري الإيراني، عرقلت قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لسنوات عديدة".

واختتم: "سيبقى هذا الإنجاز قائمًا إذا لم يُسمح لإيران بالوصول إلى المواد النووية".

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع مراسلة صحيفة "بوليتيكو" حول التقارير التي تشير إلى أن المنشآت النووية الإيرانية لم تُدمر بالكامل، وأن البرنامج النووي الإيراني تأخر بضعة أشهر فقط: "لا يمكنني مناقشة التفاصيل الاستخباراتية. كما أن تسريبات الاستخبارات قد تكون من أكثر الأمور إحباطًا ليس فقط لأنها تأتي من أشخاص لديهم أجندتهم الخاصة، بل لأنها غالبًا ما يُساء تفسيرها".

وأضاف روبيو: "لكن دعيني أوضح لك أن البرنامج النووي الإيراني اليوم مختلف جذريًا عما كان عليه قبل أسبوع. لقد تراجع بشكل كبير بسبب الضربات الأمريكية والإسرائيلية. هم الآن أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مقارنة بما قبل العملية. أضرار جسيمة وجوهرية لحقت بمكونات متنوعة، ونحن نكتشف المزيد منها تدريجيا".