ترامب: أتوقع إجراء محادثات مع بوتين قريبًا لمناقشة قضية أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتوقع إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبًا لمناقشة قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عُقد في لاهاي عقب قمة حلف الناتو: "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، لأرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذا الوضع".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن اللقاء الشخصي بين الزعيمين الروسي والأمريكي فقط هو الذي سيسمح بالتقدم في حل الأزمة الأوكرانية.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على ضرورة اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة سواء من وجهة نظر العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، أو من وجهة نظر المناقشة والمحادثة الجادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والمشاكل الإقليمية، بما في ذلك، الأزمة الأوكرانية.