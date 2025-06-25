رئيسة وزراء تايلاند: وضع اللمسات الأخيرة للتعديل الوزاري

بانكوك (تايلاند) ـ د.ب.أ: أعلنت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا «وضع اللمسات الأخيرة» على التشكيلة الخاصة بالتعديل الوزاري. وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن من المقرر أن يجرى فحص ومراجعة مؤهلات جميع الأسماء الجديدة قبل التقدم للحصول على مصادقة الملك، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

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