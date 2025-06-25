قصف إسرائيلي مكثف على غزة .. والأمم المتحدة ترى استخدام الغذاء كسلاح جريمة حرب

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: كثفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو «جريمة حرب»، داعية الجيش الإسرائيلي إلى «التوقّف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت». وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مذكّرات كتابية عمّمت قبل إحاطة إعلامية إن «استغلال الغذاء لأغراض عسكرية في حقّ مدنيين، فضلا عن تقييد أو منع نفاذهم إلى خدمات حيوية، جريمة حرب». وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٥٣ شهيدا ـ حتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع. وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف لتجمع منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة أسفر عن ٢٤ شهيدًا وعشرات الجرحى. واصيب ثمانية جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في محيط المقابر جنوب غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأميركية شمال غرب رفح . وبحسب معطيات محدثة، فإن عدد الشهداء من منتظري المساعدات ارتفع إلى 17 شهيدًا وأكثر من 136 إصابة يوم أمس وحده في مراكز توزيع المساعدات بأنحاء متفرقة من القطاع، لترتفع بذلك حصيلة «ضحايا لقمة العيش» إلى 467 شهيدًا وأكثر من 3602 إصابة منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.

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