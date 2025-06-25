3 قتلى بضربة إسرائيلية على سيارة فـي جنوب لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: قتل ثلاثة أشخاص جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، على رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر. وأوردت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ان «طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفردجال»، ما أسفر عن «مقتل ثلاثة أشخاص».

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