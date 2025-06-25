الدفاعات الجوية القطرية تعترض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية

الدوحة - العمانية: أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.
وأعربت قطر عن إدانتها لهذا الهجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.
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