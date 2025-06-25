الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت الإمارات وباكستان مذكرة تفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء توقيع المذكرة خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني اليوم الأربعاء، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات وباكستان التي عقدت في أبوظبي.

ووفق الوكالة، بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها "بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما" مشيرة إلى أنه عقب اللقاء، وقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وشهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات الإمارات في القطاعات الإستراتيجية في باكستان، كما شهدا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين.