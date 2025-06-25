نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الوضع في أوكرانيا "خرج بالكامل عن السيطرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "بلومبرغ" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في اجتماع مغلق خلال قمة "الناتو" في لاهاي اليوم، أن "الوضع في أوكرانيا خرج بالكامل عن السيطرة".

كما أضافت الوكالة أن ترامب قال إن الوضع "يتطلب تحركا فعالا".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي الخطوات المطلوبة بشكل واضح، إلا أن مصادر "بلومبرغ" رأت في تصريحاته مؤشرا على استعداد واشنطن لمزيد من الانخراط في الملف الأوكراني.

وتعقد قمة الناتو في 24-25 يونيو في لاهاي، حيث ينتظر الكثيرون مخرجات مهمة بخصوص النزاع في أوكرانيا، وسط تذمر بعض الدول الأعضاء من حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على غرار الولايات المتحدة وهنغاريا وسلوفاكيا.

من جهة أخرى، أشار بعض الخبراء إلى أن أي لقاء محتمل بين ترامب وزيلينسكي سيكون رمزيا ولن يحرز أي تقدم ملموس.