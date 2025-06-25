مكتب زيلينسكي: الدنمارك ستكون أول دولة تطلق صناعة مشتركة للأسلحة مع أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب فلاديمير زيلينسكي أن الدنمارك ستكون أول دولة تطلق مع نظامه صناعة مشتركة للأسلحة تشمل المسيّرات والصواريخ بعيدة المدى خارج أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس أوكرانيا للصحافة يوم الأربعاء إن زيلينسكي عقد في لاهاي اجتماعا مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ناقشا خلاله تطوير الإنتاج الدفاعي المشترك وأولويات أوكرانيا خلال رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ركزا بشكل خاص على تعميق التعاون الدفاعي وإنتاج الأسلحة في كل من أوكرانيا والدنمارك. كما ناقشا بشكل منفصل تطوير النموذج الدنماركي الذي أثبت فعاليته. وخصصت الدنمارك هذا العام 1.26 مليار يورو للإنتاج الأوكراني للمسيّرات بعيدة المدى.

ونقل عن زيلينسكي قوله: "ستكون الدنمارك أول دولة نطلق معها إنتاجا مشتركا للمسيرات والصواريخ بعيدة المدى خارج أوكرانيا".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول خطط الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ في 1 يوليو.

وأكد زيلينسكي استعداد أوكرانيا للتقدم السريع في مسار الاندماج الأوروبي وفتح جميع مسارات المفاوضات.

وشكر زيلينسكي الدنمارك على الدعم الدفاعي والسياسي واستضافتها اللاجئين الأوكرانيين، معولا عليها في رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت فريدريكسن استمرار دعم الدنمارك لأوكرانيا مشددة على أهمية تنسيق الإجراءات لتحقيق أقصى النتائج خلال الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

كما تناول الحديث الاحتياجات العاجلة للجيش الأوكراني وإمكانيات زيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف.