العالم اليوم - الملك تشارلز يدعو ترامب لزيارة رسمية هذا العام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 05:32 مساءً - أكد قصر بكغنهام الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث سيستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية لبريطانيا في وقت لاحق من العام الجاري.

وقبل ترامب الدعوة للقيام بزيارة رسمية في فبراير، مما يجعل الرئيس الأميركي أول زعيم سياسي منتخب في العصر الحديث يستضيفه ملك بريطاني في زيارتين رسميتين.

ومع ذلك، لم تحدد بريطانيا موعدا لهذه الزيارة التي ستحتفي بالعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقال أحد مساعدي القصر الملكي: "يعرف جلالته الرئيس ترامب منذ سنوات طويلة، ويتطلع إلى استضافته برفقة السيدة الأولى لاحقا هذا العام".

وعادة ما تشمل الزيارات الرسمية لبريطانيا جولة في عربة تجرها الخيول في وسط لندن ومأدبة رسمية فاخرة.

وسلم ممثلون بريطانيون في الأسبوع الماضي دعوة رسمية للبيت الأبيض تفيد ببدء الإعداد للزيارة رسميا، مع تأكيد موعدها المحدد لاحقا.