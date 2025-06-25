العالم اليوم - السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 03:24 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء السعودية إطلاق التجارب الفائزة في مسابقة "الفضاء مداك" إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن مهمة فضائية دولية انطلقت، صباح الأربعاء، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، أن المهمة شملت إرسال 10 تجارب علمية ابتكرها ونفذها طلبة سعوديون وطلبة من مختلف أنحاء العالم العربي، ضمن مسابقة الفضاء مداك التي أطلقتها الوكالة بالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "علمي" لاكتشاف العلوم والابتكار، بهدف دعم المهتمين بعلوم وتقنيات الفضاء، وتحفيزهم على تحويل أفكارهم إلى تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.

وسجلت المسابقة مشاركة واسعة من الطلبة في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تجاوز عدد المسجلين فيها 80 ألف مشارك، توزعت مشاركاتهم على 3 مسارات رئيسة شملت الفنون، والنباتات، والهندسة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وكالة الفضاء السعودية لتعزيز حضور المملكة في البرامج الفضائية الدولية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في دعم الاقتصاد المعرفي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030 في إعداد جيل متمكن يسهم بفاعلية في مستقبل قطاع الفضاء.