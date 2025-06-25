نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن رفع القيود تدريجيًا عن الإنترنت بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بدء رفع القيود التي فُرضت على خدمات الإنترنت خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ.

الحرس الثوري: عودة شبكة الاتصال إلى وضعها الطبيعي

وقالت قيادة الأمن الإلكتروني بالحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن "شبكة الاتصال تعود تدريجيًا إلى حالتها السابقة".



مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية الخاصة التي اتُخذت خلال أيام التصعيد العسكري، يتم الآن التراجع عنها بشكل منظم لتأمين الاستقرار السيبراني.

قيود صارمة أثناء الحرب وتوقعات بعودة كاملة للخدمة

كانت إيران قد فرضت قيودًا مشددة على الوصول إلى الإنترنت خلال فترة الحرب، تضمنت حظر منصات التواصل الاجتماعي وتباطؤ في خدمات الشبكة بهدف منع تسريب المعلومات العسكرية والحد من الشائعات.

ويُتوقع أن تعود خدمات الإنترنت إلى طبيعتها الكاملة خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار الاستقرار الأمني.