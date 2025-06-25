نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيران تطالب أمريكا بتعويضات عن استهداف منشآتها النووية وتلوّح بشكوى أممية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات العسكرية الأخيرة، مؤكدًا أن إيران بصدد تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن.

طهران تحذر: لا مفاوضات قبل وقف الاعتداءات الأمريكية

وأوضح خطيب زاده، في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية، أن بلاده أبلغت واشنطن من خلال قنوات دبلوماسية مباشرة أن أي مفاوضات مستقبلية ستتوقف كليًا ما لم تتوقف الاعتداءات العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الأضرار والخسائر، ولن ندخل أي حوار دون ضمانات واضحة بوقف التصعيد".

لا اتفاق مكتوب مع إسرائيل ووقف إطلاق النار "مؤقت"

وفيما يتعلق بالتوتر مع إسرائيل، أكد المسؤول الإيراني أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مكتوب بين الجانبين، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يعدو كونه وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.

وأضاف أن إيران، رغم جاهزيتها الكاملة للرد على أي اعتداء، إلا أنها لن تبادر بالهجوم ما لم تُستفز عسكريًا، ما يعكس رغبة طهران في الحفاظ على التهدئة المشروطة ضمن إطار الردع المتبادل.