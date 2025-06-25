نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضربات إيران.. الكونجرس يؤجل إجراءات عزل ترامب وسط انقسام ديمقراطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مساء الثلاثاء على تأجيل إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من شنه ضربات عسكرية مفاجئة على أهداف إيرانية دون الحصول على تفويض مسبق من الكونجرس، في تطور لافت على الساحة السياسية الأمريكية.

انقسام ديمقراطي رغم المبادرة

حسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المبادرة جاءت من النائب الديمقراطي آل جرين عن ولاية تكساس، الذي قدّم مشروع القرار متهمًا ترامب بـ "إساءة استخدام السلطة".

وعلى الرغم من أن الخطوة لم تثر جدلًا واسعًا في اللحظة نفسها، إلا أنها كشفت عن انقسام داخلي بين صفوف الحزب الديمقراطي.

فقد صوّت 344 عضوًا لصالح تأجيل الإجراء مقابل 79 عارضوه، حيث أيدت الأغلبية من الحزبين التأجيل، بينما دعم العشرات من الديمقراطيين استمرار المساعي لعزل الرئيس.

آل جرين: لا أحد يجر البلاد للحرب دون استشارة الكونجرس

قال النائب آل جرين قبل التصويت: "لا أفعل هذا عن رغبة شخصية، بل لأني أؤمن أن لا أحد يملك سلطة جَر أكثر من 300 مليون أمريكي إلى الحرب دون استشارة الكونجرس".

وأضاف أن الدستور يجب أن يُطبق كوثيقة ذات معنى، أو سيكون بلا قيمة إذا تم تجاهله في مواقف مفصلية مثل هذه.

الهجوم على إيران يزيد التوترات داخل الحزب

أثار الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّه ترامب على منشآت نووية إيرانية، دون تنسيق مع الكونجرس، قلقًا متزايدًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، واعتبرته بعض الأصوات الديمقراطية تصرفًا متهورًا قد يجر الولايات المتحدة إلى صراع طويل في الشرق الأوسط.

ومن بين أبرز المنتقدين كانت النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي لمّحت إلى أن العمل العسكري قد يرتقي إلى مستوى جريمة تستوجب العزل، مما دفع ترامب إلى شن هجوم مباشر عليها.

قيادة الحزب الديمقراطي تتهرب من التصعيد

ورغم وضوح الانقسام، حاولت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب تجنب توجيه نقد مباشر للنائب جرين، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن أولويات الحزب الحالية تركز على ملفات أخرى، معتبرة أن قضايا العزل عادة ما تكون "تصويت ضميري" يقرره كل نائب على حدة دون ضغوط حزبية.

ترامب وتاريخ العزل السابق

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها دونالد ترامب محاولات للعزل من قبل الديمقراطيين. فقد تم عزله خلال ولايته الأولى مرتين:

الأولى عام 2019 بتهمة حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا،

والثانية في 2021 على خلفية تحريضه على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

لكن في كلتا الحالتين، برأه مجلس الشيوخ، مما مهّد الطريق لعودته إلى الرئاسة مجددًا في يناير 2025.