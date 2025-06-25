العالم اليوم - أسواق الخليج الرئيسية ترتفع ومؤشر دبي لأعلى مستوى منذ 2008

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 01:28 مساءً - ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة الأربعاء، وفي طريقها لمواصلة مكاسب الجلسة السابقة إذ صعدت بشدة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع واحد بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول.

وانخفض سهم الشركة الطبية التخصصية 0.2 بالمئة في أول تداول عليه.

وارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لصمود وقف إطلاق النار وتوقعات السوق بانخفاض قريب في أسعار الفائدة الأميركية.

ويؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على السياسة النقدية في دول الخليج.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة متجاوزا مستويات الـ 5600 نقطة، وهو الأعلى منذ يونيو 2008، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.1 بالمئة ليتجاوز مستويات 9800 نقطة الأعلى منذ يناير 2024 ، مع ارتفاع الأسهم القيادية مثل العالمية القابضة، وأدنوك للغاز، لكن الدار سجل تراجعا بعد قفزة بنحو 10 بالمئة في جلسة أمس

وكان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج، بعد أن ارتفع بنحو 6 بالمئة في تداولات يوم أمس الثلاثاء، بحسب بيانات سوق أبوظبي المالي.

وصعد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج، 0.9 بالمئة.

وكانت الأسواق الخليجية قد سجلت مكاسب سوقية بنحو 30.2 مليار دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء وسط ارتفاعات قوية لجميع المؤشرات الرئيسية في الخليج.