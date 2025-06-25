العالم اليوم - ترامب: برنامج إيران النووي عاد "عقودا" إلى الوراء

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:24 مساءً - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية كانت حاسمة، مشيرا إلى أن "الدمار الكامل" الذي طال تلك المنشآت عاد ببرنامج إيران النووي "عقودا" إلى الوراء.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، إن بلاده "ستعود وتشن ضربات أخرى في حال عادت طهران إلى نشاطها النووي"، مضيفا أن إيران "لن تتمكن من تصنيع قنابل لفترة طويلة".

وأوضح الرئيس الأميركي أن من الصعب نقل المواد من المنشآت التي تم تدميرها، مشددا على أن "لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم مستقبلا في إيران".

وقال ترامب إنه: "لولا هجومنا على المنشآت النووية الإيرانية لما وافقت طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار ترامب إلى أن "التقييم النهائي لحجم الدمار الذي لحق بالمنشآت النووية الإيرانية سيكون من اختصاص إسرائيل". مشيرا في الوقت ذاته إلى قوة الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران على إسرائيل.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، أكد ترامب أنه "متواصل بشكل جيد جدا".