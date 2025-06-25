نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل الضابط و6 جنود في خان يونس "مؤلم".. والجيش يعترف بأحد أعنف كمائنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل ضابط و6 جنود من جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بأنه "مؤلم للغاية"، مؤكدًا أنهم قُتلوا أثناء أداء مهامهم العسكرية في إطار عمليات إعادة المخطوفين، على حد وصفه.

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل 7 وإصابة 16 في كمين خان يونس



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بمقتل ضابط و6 جنود، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، إثر تعرض وحدة عسكرية لكمين محكم في خان يونس، في واحدة من أكثر العمليات دموية منذ اندلاع المعارك في غزة.

وسائل إعلام: "أحد أكثر الحوادث دموية خلال الأشهر الأخيرة"



وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بأنه من أكثر الهجمات دموية التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

ولفتت إلى أن الحادثة تمثل ضربة قاسية للقيادة العسكرية، خاصة في ظل استمرار العمليات داخل القطاع دون نتائج ملموسة في ملف الأسرى.

احتراق ناقلة الجند يعقّد التعرف على الضحايا



وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد استغرقت عملية تحديد هوية الجنود القتلى عدة ساعات بسبب احتراق ناقلة الجند التي كانوا يستقلونها أثناء الكمين.

وأضافت أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من إخماد النيران إلا بعد سحب الناقلة إلى داخل إسرائيل، مما زاد من تعقيد الجهود الأولية للإنقاذ والتوثيق.