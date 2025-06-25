نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهاجم "سي إن إن" و"نيويورك تايمز": شوهوا الضربات الأمريكية لإيران رغم نجاحها التاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجومًا حادًا على مؤسستي "سي إن إن" و"نيويورك تايمز"، متهمًا إياهما بمحاولة التقليل من نجاح الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية، واصفًا إياها بأنها "واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ".

من لاهاي.. ترامب يرد عبر "تروث سوشيال"



وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، من مدينة لاهاي التي يشارك فيها بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال ترامب: "شبكة الأخبار الكاذبة سي إن إن، إلى جانب نيويورك تايمز الفاشلة، تعاونتا في محاولة للنيل من إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ"، مشيرًا إلى أن المواقع النووية في إيران "دُمرت بالكامل".

تقارير إعلامية تشكك.. وترامب يرد بالنفي



وكانت المؤسستان الإعلاميتان قد نشرتا تقارير نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، أفادت بأن الضربات الجوية على المنشآت الإيرانية لم تُحدث سوى تأثير محدود، وأدت فقط إلى "تأخير" في البرنامج النووي الإيراني، وهو ما نفاه ترامب جملةً وتفصيلًا.

المبعوث الأمريكي يتفق مع ترامب: فوردو "أُزيلت بالكامل"

دعمًا لرواية ترامب، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن منشأة "فوردو" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم قد "تمت إزالتها بالكامل"، مؤكدًا أن "مهمة القضاء على القدرات النووية الإيرانية قد أُنجزت"، في إشارة إلى أن الضربة الأمريكية حققت أهدافها الأساسية.