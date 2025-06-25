ستيف بانون: حكومة نتنياهو كذبت على ترامب وتُهدد دعم إسرائيل في واشنطن

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أحمد جودة - القاهرة - اتهم ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكذب والخداع، مشيرًا إلى أنها "خانت" الدعم الأمريكي لإسرائيل في وقت حرج تمر به المنطقة بسبب الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.

تصريحات نارية في بودكاست "War Room"



وقال بانون خلال حلقة جديدة من بودكاسته الشهير "Bannon’s War Room"، إن الرئيس السابق ترامب قدم الكثير لإسرائيل ووقف إلى جانبها رغم الضغوط الداخلية التي يواجهها في واشنطن، لكنه فوجئ بما وصفه بـ "خيانة نتنياهو" و"كذب متعمد" من الحكومة الإسرائيلية.

بانون: نتنياهو رفض دعوات التهدئة وكذب على ترامب



وأضاف بانون موجهًا حديثه لحكومة نتنياهو: "هل لديكم الجرأة بعد كل ما فعله ترامب من أجلكم أن تكذبوا عليه؟ لقد طلب منكم التهدئة، فما كان منكم إلا أن رفضتم وألقيتم عليه الأكاذيب ذاتها التي سمعناها مرارًا".

ترامب شعر بالغضب والخيانة



وأشار بانون إلى أن الرئيس السابق شعر بغضب شديد، مضيفًا: "لم أره يومًا بهذه الحالة، رجل نام ساعات معدودة، واستقل طائرة لساعات لحضور قمة الناتو في ظل أزمات مشتعلة، ثم يجلس مع حكومة لا ترد له إلا بالخداع والكذب؟".

انتقاد لاذع للإعلام الإسرائيلي



وفي هجوم ساخر، شبّه بانون الإعلاميين الإسرائيليين الذين دافعوا عن نتنياهو بـ "بغداد بوب" – وزير الإعلام العراقي إبان حرب العراق – المعروف بإنكاره للحقائق، مشيرًا إلى أن مديحهم لترامب لا يعكس موقفهم الحقيقي منه.

وقال: "لا تصعدوا على شاشات التلفزيون الإسرائيلي لتتظاهروا بالثناء عليه، أنتم أظهرتم ما تعتقدونه فعليًا الليلة الماضية".

تحذير لمؤيدي إسرائيل داخل الولايات المتحدة



ووجّه بانون رسالة حادة إلى الداعمين الأمريكيين لإسرائيل، قائلًا: "هذا الوضع يجعل من الصعب الدفاع عن إسرائيل، عندما يكون أعلى مسؤول فيها لا يلعب بنزاهة، إذا كنتم تحبون إسرائيل حقًا وتريدون لها البقاء والازدهار، فعليكم أن تطرحوا الأسئلة الصعبة وتطالبوا بإجابات صادقة".