نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البرلمان الإيراني يُقر قانونًا لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر البرلمان الإيراني، صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، مشروع قانون ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية جديدة في إطار الملف النووي الإيراني، وذلك حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

تصعيد إيراني في ظل التوترات مع الغرب



تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والدول الغربية توترًا متزايدًا على خلفية استمرار طهران في برنامجها النووي، واتهام الوكالة الدولية لطهران بعدم التعاون الكافي في تقديم المعلومات الفنية وتيسير عمليات التفتيش.