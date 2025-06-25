العالم اليوم - مشاركة المونديال.. هذا المبلغ الذي حصل عليه الأهلي والترجي

انتم الان تتابعون خبر مشاركة المونديال.. هذا المبلغ الذي حصل عليه الأهلي والترجي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 10:20 صباحاً - ودع ناديا الأهلي المصري والترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية، بشكل رسمي، ومع انتهاء مشاركتهما بالبطولة تماما، أصبحت الصورة واضحة بشأن المبلغ الذي حصلا عليه.

وحقق الأهلي التعادل مرتين والهزيمة مرة، بينما تعرض الترجي لهزيمتين وانتصار وحيد على لوس أنجلوس.

وبهذه النتائج سيحصل الأهلي على 10 مليون دولار للمشاركة، ومليون دولار لكل تعادل، ليصبح مجموع ما حصل عليه الأهلي في البطولة 12 مليون دولار.

أما الترجي، فحصل على 10 مليون دولار للمشاركة، و2 مليون دولار للفوز الوحيد، مما يعني أن مجموعه مشابه للأهلي، وهو 12 مليون دولار.

وودعت 4 أندية عربية البطولة، وهي الأهلي والترجي والوداد والعين، ويتبقى الهلال السعودي صاحب الأمل الوحيد بالتأهل.