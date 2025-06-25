العالم اليوم - "بروج" تطبق حلول الذكاء الاصطناعي لتعظيم القيمة والنمو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أعلنت "بروج بي إل سي"، الشركة المتخصصة في مجال البتروكيماويات والتي تقدم حلولاً مبتكرة ومتميزة لمواد "البولي أوليفين"، تعاونها مع شركة "هانيويل" لإجراء اختبارات "إثبات مفهوم" بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي وذلك في مصنعها في دولة الإمارات حيث تساهم هذه الخطوة في إمكانية إحداث نقلة نوعية في العمليات التشغيلية والكفاءة الإنتاجية للشركة.

ومن خلال هذا التعاون تعمل "بروج" و"هانيويل" على تطوير أول غرفة تحكم تعمل بشكل ذاتي في قطاع البتروكيماويات وتقوم بتنفيذ العمليات في الوقت الفعلي بالاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُرسي معياراً جديداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يُساهم ’برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي‘ في إرساء معايير جديدة في العمليات التشغيلية والابتكار وأداء الأعمال. ومن خلال تعاوننا مع رواد عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ’هانيويل‘، نتمكن من تسريع النمو ورفع كفاءتنا الإنتاجية وتعزيز القيمة لمساهمينا. كما يدعم هذا المشروع رفع قدراتنا التنافسية لتحقيق المزيد من النجاحات في دولة الإمارات وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة في القطاع الصناعي".

وبموجب شروط الاتفاقية، ستُوظّف الشركتان خبراتهما في مجال تقنيات العمليات وقدرات التحكم الذاتي لتحديد الفرص الجديدة لتطبيق حلول "وكلاء الذكاء الاصطناعي" والخوارزميات المتقدمة لتعلم الآلة في عمليات "بروج" التشغيلية.

ومن جانبه، قال جورج بو متري، رئيس شركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى: "يُقدم تعاوننا مع ’بروج‘ نموذجاً واضحاً لكيفية مساهمة الجهود المشتركة في تسريع الابتكار في مختلف القطاعات. فمن خلال إدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات الأساسية، نساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والسلامة والأداء. كما تؤكد هذه الاتفاقية على القدرات المتقدمة لتقنياتنا عند تطبيقها بشكل هادف، وإمكانياتها التي تُعيد صياغة مفهوم العمليات الصناعية على نطاق واسع."

يهدف هذا التعاون إلى تطبيق تقنيات "إثبات المفهوم" على عمليات التحكم الذاتي لتعزيز عمليات "بروج" في منشآتها بمدينة الرويس الصناعية في دولة الإمارات، وإرساء معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في صناعة البتروكيماويات من خلال الاستفادة من قدرات التحكم الذاتي.

ويمثّل هذا المشروع عنصراً أساسياً لـ "برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي"، والذي من المتوقع أن يُحقق قيمة إضافية قدرها 2.1 مليار درهم خلال العام الجاري، بعد نجاحه في خلق قيمة إجمالية وصلت إلى 2.1 مليار درهم في 2024 بفضل محفظته المتنوعة التي تضم أكثر من 200 مبادرة تغطي مجالات رئيسة مثل، العمليات التشغيلية والصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.

نقلة نوعية في القطاع الصناعي

أحدثت "بروج" نقلة نوعية في ممارسات القطاع الصناعي من خلال تبني وتطبيق أكبر نظام "تحسين آني" (RTO) في العالم عبر ثلاث وحدات لتكسير "الإيثان" و20 فرناً. ويحلل هذا النظام أكثر من 2500 مُعامل في الدقيقة، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات فورية قائمة على البيانات ويعزز الإنتاجية بشكل كبير ويُحسّن استهلاك الطاقة ويُقلل الانبعاثات. كما يعمل هذا النظام الفريد من خفض مستويات هدر "الإيثان" ويُحسّن استخدام الموارد بما يتماشى مع التزام "بروج" بالنمو المستدام والتميز التشغيلي.

تسريع الابتكار

استثمرت "بروج" بشكل فعال في "مركز الابتكار" المتطور التابع لها في أبوظبي، وتستخدم الآن أدوات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار، ما يُمكّنها من طرح أنواع جديدة من "البوليمرات" المتقدمة في السوق بشكل أسرع. وبالتعاون مع "مختبر أدنوك للذكاء الاصطناعي"، أكملت "بروج" أول برنامج لها لتحسين البوليمرات، محققة دقة بلغت 97%، ما مكّنها من اختصار الجدول الزمني لتطويرها من أشهر إلى أسابيع.

تحسين المبيعات والارتقاء بتجربة العملاء

طورت "بروج" نظام تخطيط متطوراً لتحسين سلاسل القيمة. ويقدم هذا النظام حلاً لتخطيط المبيعات والعمليات لتحسين أعمال الشركة من خلال تقديمه خطة متكاملة وشاملة من المواد الخام إلى العملاء، ما يُعزز كفاءة التخطيط على مستوى الشركة بدء من الإنتاج إلى التعبئة والتغليف وشبكتها الدولية للخدمات اللوجستية. ومن خلال إدماج أدوات النمذجة والمحاكاة الرقمية المتقدمة، تتمكن "بروج" أيضًا من مقارنة العديد من السيناريوهات المُعقدة بشكل آني لتحسين سلاسل التوريد وتسريع تسليم المنتجات والارتقاء بمستوى تجربة العملاء.

تعزيز مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومبادئ الصحة والسلامة والبيئة

تتمتع "بروج" بسجل حافل بالإنجازات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تواصل من خلال "برنامج بروج للذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات"، دورها المحوري في دعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. ومن خلال حلول البرنامج، تتمكن الشركة من تحسين البيانات اللحظية باستمرار لخفض انبعاثات الكربون وتحديد المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة الموظفين. كما تركز الشركة على تطوير مهارات كوادرها العالمية التي يزيد عددها على 2900 موظف من خلال برنامجها المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي يجمع بين التدريب المباشر والافتراضي والتدريب العملي.

دعم النمو المستقبلي - الالتزام بتوزيعات أرباح جذابة ومتنامية

أكدت شركة "بروج"، خلال الاجتماع السنوي العام لمساهميها في عام 2025، على التزامها بخلق وتعزيز القيمة، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، وذلك عقب التأسيس المقترح لـ "مجموعة بروج الدولية"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع "البولي أوليفين"، والتي تبلغ قيمتها 220 مليار درهم.

ومن المخطط إنشاء "مجموعة بروج الدولية" المقترحة من خلال الاندماج بين "بروج" و"بورياليس"، والاستحواذ على "نوفا للكيماويات"، لمواصلة تحقيق أرباح قوية وتعزيز النمو على المدى القريب، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة المقترحة 13,6 مليون طن، وهو ما يزيد بنحو ثلاث مرات عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة "بروج".

وتعتزم "بروج" في عام 2025 توزيع أرباح بما لا يقل عن 16,2 فلس لكل سهم، وهو ما سيشكل أيضاً معدل توزيع الأرباح السنوي لكل سهم لـ "مجموعة بروج الدولية" حتى عام 2030.