العالم اليوم - الدار تدخل نادي الصفوة في معايير الاستدامة والحوكمة لـ MSCI

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 07:24 صباحاً - أعلنت مجموعة الدار عن ترقية تصنيفها إلى فئة "A" في أحدث تقييمات تصنيف "MSCI" للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضعها في الشريحة الربعية العُليا للشركات العقارية التي يغطيها التصنيف على مستوى العالم.

وتعد "MSCI" وكالة تصنيف عالمية، تقيم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة.

وجاء هذا التحسّن في تصنيف الدار نتيجةً للتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في ممارسات الحوكمة، حيث ارتفع تقييم "سلوكها المؤسسي" الذي يقيس كلاً من أخلاقيات العمل والشفافية بمقدار 2.1 نقطة، ليصل إلى 8.3 من أصل 10 نقاط، ويضع هذا التقييم الدار في الشريحة العليا للقطاع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في "الدار"، ان الترقية تعكس الخطوات الكبيرة التي تم قطعها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مبدأً أساسياً في نهج الأعمال على مستوى المجموعة، موضحا بأن "الدار" تواصل تقدمها في تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية للنمو، وتواصل التزامها بإضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان المساهمة الإيجابية تجاه كافة الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي.

ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل، ويُعَدُّ الحصول على تصنيف من فئة "A" إشارة واضحة على أن دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل يُحْدِثُ أثراً ملموساً.