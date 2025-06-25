العالم اليوم - بريطانيا تعلن العودة إلى "الردع النووي الجوي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 02:04 صباحاً - أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أنها ستعيد العمل بالردع النووي المحمول جوا، جنبا إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسينفذ القرار من خلال شراء بريطانيا 12 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35"، قادرة على إطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعلن خلال قمة الناتو في لاهاي، الأربعاء، عن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في "أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة منذ جيل"، مما سيمكنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع الأطلسي.

ونقل البيان عن ستارمر، قوله إن "مقاتلات إف 35 ذات الاستخدام المزدوج هذه ستطلق عصرا جديدا لقواتنا الجوية الملكية الرائدة عالميا، وتردع تهديدات عدائية تطال المملكة المتحدة وحلفاءنا".

كما نقل البيان عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، قوله: "أرحب بحفاوة بالإعلان الصادر اليوم"، واصفا إياه بأنه "مساهمة بريطانية قوية جديدة في الناتو".

وبعد انتهاء الحرب الباردة اقتصر الردع النووي البريطاني في إطار حلف شمال الأطلسي على غواصات للبحرية الملكية، قادرة على إطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.

وقالت الخبيرة النووية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلويز فاييه لوكالة "فرانس برس"، إنه في ذاك الحين كان قد زال "الاهتمام الحقيقي بالأسلحة النووية التكتيكية في أوروبا لأن التهديد كان قد زال".

وأضافت أن الإعلان الصادر الثلاثاء يظهر "استمرارية إعادة التسلح النووي في أوروبا، والحاجة المتجددة للأسلحة النووية، وتعزيز ردع حلف شمال الأطلسي في مواجهة خصم هو روسيا"، التي تخوض حربا ضد أوكرانيا منذ أكثر من 3 سنوات.

ومقاتلات "إف 35 إيه" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، هي نسخة من مقاتلات "إف 35 بي" المستخدمة في المملكة المتحدة، غير أنها قادرة على حمل رؤوس نووية بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية.

وكان سلاح الجو الملكي طلب منذ زمن حيازة هذا النوع من المقاتلات، التي من المتوقع أن تتمركز في قاعدة مارهام الجوية شرقي إنجلترا.