العالم اليوم - ليون يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 يونيو 2025 12:12 صباحاً - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الثلاثاء، هبوط نادي أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت بعد ظهر الثلاثاء، فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويستطيع نادي ليون استئناف القرار، لكن في حال تأكيد هبوطه سيحل بدلا منه في الدرجة الأولى رينس الذي خسر أمام ميتز في تصفيات ملحق الدوري.

وكان مالك نادي ليون رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، اعرب عن ثقته قبل مثوله الثلاثاء أمام المديرية الوطنية للرقابة والإدارة من حظوظ ناديه في تفادي الهبوط بعد 7 أشهر من الجهود المبذولة لإعادة توازن حسابات ناديه.

وأكد تكستور رئيس مجلس إدارة شركة "إيغل فوتبول" القابضة مؤخرا: "قمنا باستثمارات متنوعة في الأسابيع الأخيرة. كل شيء في وضع مالي جيد".

ويوم الإثنين، قبل ساعات فقط من جلسة استماعه، حصل على اتفاقية لبيع أسهمه في نادي كريستال بالاس الإنجليزي لرجل الأعمال الأميركي روبرت وود جونسون، مالك نادي نيويورك جيتس لكرة القدم الأميركية، في صفقة قدرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قيمتها بـ190 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو).

وسبق لـ"إيغل فوتبول" طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في 13 يونيو، كما دفعت ومساهموها مبلغ 83 مليون يورو نقدا وتوصلوا إلى اتفاق مع الدائنين في نهاية يناير.

وبالإضافة إلى خطة تسريح طوعي لنحو مئة موظف، خفض النادي رواتب موظفيه، وأنهى عقود لاعبين بارزين مثل المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت والحارس أنتوني لوبيز، وباع ماكسينس كاكيريه وريان شرقي.