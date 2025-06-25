نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاغون: إيران تحافظ على قدرات تكتيكية ملموسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المرشح لمنصب قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) براد كوبر بأن إيران تحافظ على "قدرات تكتيكية ملموسة" رغم الأضرار التي ألحقت ببنيتها التحتية العسكرية.

وجاءت تصريحات كوبر خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تقييمه لحالة القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار كوبر إلى أن إيران عرضت عنصرا من قدراتها أثناء الهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر يوم 23 يونيو، مؤكدا أن إيران لا تزال تمثل "خطرا جديا" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبشأن احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، قال المرشح لقيادة "سينتكوم" إن القوات الأمريكية كانت سترصد أي محاولات لوضع الألغام في مياه المضيق في حال قامت طهران بذلك، مضيفا: "لدينا فهم جيد لما يبدو عليه ونحن نتابعهم باهتمام وكنا سنعرف ذلك".

وأكد أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من القدرات لإعادة فتح مضيق هرمز في حال إغلاقه بواسطة وضع الألغام.

يذكر أن الولايات المتحدة قصفت مواقع نووية في إيران فجر الأحد 22 يونيو، وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وردا على ذلك قامت إيران بإطلاق صواريخ على القواعد الأمريكية في قطر والعراق، وهددت كذلك بإغلاق مضيق هرمز بمثابة أحد الخيارات المحتملة للرد على القصف الأمريكي.