نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام": نفذنا كمينا ضد قوة إسرائيلية تحصنت في منزل جنوب خان يونس وأوقعنا الجنود بين قتيل وجريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح.

وقالت "القسام" في بيان نشرته مساء اليوم: "تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "RBG" وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح ومن ثم استهداف المبنى بالأسلحة الرشاشة في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وأضافت في بيان آخر: "استهدفنا دبابة صهيوينة من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن كمينا استهدف ناقلة جند مدرعة من نوع "بوما"، ما أسفر عن اشتعالها ومقتل 3 جنود على الأقل، وسط أنباء عن فقدان جنود آخرين ومخاوف جدية بشأن مصيرهم.

وذكرت المصادر العبرية أن عدد المصابين يتراوح بين 14 و16 جنديا من وحدتين مختلفتين على مستوى اللواء والفرقة، فيما تعرضت قوة الإنقاذ لكمين إضافي، وشارك سلاح الجو في عمليات الإخلاء.