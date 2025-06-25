الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية متجذرة في بلدنا ونموها لن يتوقف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمتحدث باسمها بهروز كمالوندي، أن "الصناعة النووية متجذرة في أرض إيران"، مشددا على أن "هذه الصناعة يجب أن تستمر ولن تتوقف".

وقال بهروز كمالوندي في رد على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية: "يجب أن يعلموا أن هذه الصناعة متجذّرة في بلدنا، ولا يمكنهم اقتلاع جذورها".

وتابع كمالوندي: "بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي نمتلكها، فإن نمو هذه الصناعة يجب أن يستمر بطبيعة الحال، ولن يتوقف".

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي هاجم فجر الأحد ثلاث منشآت نووية في إيران، وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها بأن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

وردا على ذلك، اعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الاثنين، تنفيذ هجوم صاروخي "مدمر وقوي" على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ضمن عملية أطلق عليها اسم "بشارة الفتح"، في حين وصف ترامب الرد بأنه "ضعيف"، مدعيا أن طهران أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم، وأعلن في ذات الليلة أن طهران وتل أبيب اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وجاءت الضربات الأمريكية دعما لإسرائيل، التي كانت قد بدأت، في 13 يونيو، حملة عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية، بدعوى منع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشدة. وردا على ذلك، شنت طهران سلسلة هجمات انتقامية ضد إسرائيل.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء، دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، فيما صرح ترامب لاحقا أن "قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا".

وفي تقرير لها، رأت صحيفة "بوليتيكو" أن الضربات الأمريكية لإيران رغم وصفها بأنها "ناجحة" قد لا تكون كافية لمنع طهران من استئناف برنامجها النووي وربما تُعجل بقرارها السياسي نحو تصنيع سلاح نووي.