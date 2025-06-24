العالم اليوم - نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل حققت نصرا تاريخيا على إيران سيبقى لأجيال، ودمرت برنامجها النووي، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا.

وأكد نتنياهو، أن إسرائيل من خلال العملية العسكرية "دمرت أرشيف إيران النووي بالكامل، والذي كان قد تركز على المعرفة النووية الإيرانية لتشكيل قنبلة نووية".

كما أشار إلى أنه "تم تدمير الكثير من منشآت إيران النووية، في نطنز وأصفهان إلى جانب منشأة للمياه الثقيلة، فضلا عن المنشآت الخاصة بإنشاء أجهزة الطرد المركزي".

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "قد جند بشكل مسبوق قواته إلى جانبنا وبإيعاز منه قام الجيش الأميركي بتدمير منشأة فوردو".

وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه: "إذا اعتقد أحد في إيران أنه سوف يعيد بناء هذا البرنامج النووي سوف نعمل بالقوة عينها لنعيد تدميره، أكرر من جديد: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إسرائيل ألحقت الدمار بالكثير من مصانع الأسلحة الإيرانية، ودمرت عددا كبيرا من المراكز والمقار الإيرانية.

واعتبر أن انضمام الولايات المتحدة للحرب ضد إيران يعد حدثا تاريخيا، مؤكدا أنه "لم يكن لإسرائيل صديق في البيت الأبيض أفضل من الرئيس ترامب".

وفيما يتعلق بقطاع غزة قال نتنياهو: "لن نتوقف عن بذل الجهود لإعادة كل المختطفين في قطاع غزة سواء كانوا أحياء أو أمواتا".