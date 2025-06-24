العالم اليوم - مسؤول عسكري: من المرجح أن يمثل الحوثيون مشكلة مستمرة لأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 10:20 مساءً - قال مسؤول عسكري أميركي كبير، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي ستُشكل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في المستقبل، حتى بعد توصل واشنطن والجماعة إلى اتفاق الشهر الماضي أنهى حملة جوية أميركية ضدها.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسوس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، للمشرعين "من المُرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلة مستمرة... سنواجهها مجددا في المستقبل".

وجرى ترشيح جرينكويش لتولي مسؤولية القيادة الأوروبية للجيش الأميركي.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين، الذين كانوا يطلقون النار على السفن الحربية والتجارية الأميركية قبالة سواحل اليمن.

وتقول الجماعة إنها كانت تشن حملة لدعم الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلنت أنها أوقفت إطلاق النار على السفن الأميركية بموجب الاتفاق.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جماعة الحوثي إنها ستستهدف مرة أخرى السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

ومع ذلك، لم تستأنف الجماعة هجماتها بعد أن ضربت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية في مطلع الأسبوع. وأعلن ترامب الإثنين عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.