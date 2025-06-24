نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تؤجل إحاطة سرية للكونجرس عن إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تأجيل إحاطات سرية لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، في الوقت الذي يبحث فيه أعضاء الكونغرس عن المزيد من الإجابات عن الضربات الأمريكية إلى المنشآت النووية الإيرانية الأحد، وإعلان ترامب أمس الإثنين توصل البلدين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار.

وأغيت الإحاطتان، وأعيدت جدولة إحاطة مجلس الشيوخ إلى الخميس المقبل ليتمكن وزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو من حضورها، وفق مصادر متعددة طلبت حجب هويتها قبل إعلان رسمي. ومن غير الواضح متى سيُ طلع مجلس النواب على الأمر.

ويتساءل الديمقراطيون في الكونغرس، بالإضافة إلى بعض الجمهوريين، عن قرار ترامب من جانب واحد شن عمل عسكري، ويؤكدون أن عليه الحصول على موافقة الكونغرس أو على الأقل تقديم المزيد من التبرير للهجمات.

وأعلن ترامب عبر التواصل الاجتماعي، اتفاق إسرائيل وإيران على "نهاية رسمية" لصراعهما. وتعثرت هذه الهدنة المؤقتة فترة وجيزة اليوم عندما اتهمت إسرائيل إيران بإطلاق صواريخ عليها، لكن ترامب أعلن لاحقًا أنها "سارية المفعول!".

ويتساءل الديمقراطيون في الكونغرس، بالإضافة إلى بعض الجمهوريين، عن قرار ترامب من جانب واحد شن عمل عسكري، ويؤكدون أن عليه الحصول على موافقة الكونغرس أو على الأقل تقديم المزيد من التبرير للهجمات.