نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الاحتلال في مأزق.. جنود مفقودون و16 مصابًا بعد كمين ناري للمقاومة بخانيونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل ثلاثة جنود وجرح أكثر من 15 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة جدا، اليوم الثلاثاء في كمين مركب تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

جنود مفقودون

وقالت المصادر إنه ما يزال هناك جنود مفقودون في موقع الكمين بخانيونس، وإن هناك مخاوف على حياتهم، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

وفي التفاصيل، أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مقاتلين فلسطينيين نصبوا كمينا لقوة عسكرية وكمينا آخر لقوة إنقاذ في خانيونس.

وذكرت المصادر أن المقاتلين استهدفوا آليات عسكرية، مشيرة إلى إصابة ناقلة جند تابعة لسلاح الهندسة واشتعال النيران فيها.

نقل الجنود المصابين



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين في خانيونس إلى مستشفى تال هاشومير بتل أبيب، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين.



وبحسب المصادر نفسها، فإن الحدث الأمني كان ما يزال مستمرا بحلول الليل، وأن القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على موقع العمليات.



من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بأن الكمين وقع في خانيونس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخان بشكل كثيف عقب العملية.

ويأتي هذا التطور وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت ثلاثة جنود إسرائيليين في جباليا شمال القطاع.