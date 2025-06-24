نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران: نعتزم مواصلة البرنامج النووي دون انقطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الجمهورية الإسلامية تعتزم مواصلة برنامجها النووي، رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية الرئيسية.

وأوضح إسلامي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "أي آر أي بي"، أن إيران تسعى إلى مواصلة عملية الإنتاج دون انقطاع. وأضاف أنه "لا يزال يجري تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت".

وأفاد خبراء بأن حجم الدمار الناتج عن الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يزال غير واضح.

وكانت الولايات المتحدة قصفت منشأة فوردو النووية الواقعة تحت الأرض، مؤخرًا باستخدام قنابل خارقة للتحصينات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الغارات دمرت، بالكامل، المنشآت الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في إيران"، رغم أنه لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

وتؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي، مخصص للأغراض السلمية فقط، وليس لتطوير أسلحة نووية.