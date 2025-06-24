العالم اليوم - ولي العهد السعودي يؤكد دعم الحوار كسبيل لتسوية الخلافات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 09:24 مساءً - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، من مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد رحب خلال الاتصال باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اليوم، معربا عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد.

كما أكد موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

وخلال الاتصال ذاته، أعرب الرئيس الإيراني عن "شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي"، مجددا تقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.