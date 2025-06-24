نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب عن ولاية تكساس يقدم قرارًا لعزل ترامب على خلفية الضربات على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل غرين، قرارًا بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ضربات إيران دون استشارة المشرّعين.

وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد وصف الضربات على إيران بأنها مخالفة للدستور الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن ما حدث قد يشكّل أساسا لعزل الرئيس.

وجاء في نص القرار: "الاستخدام الأحادي للقوة من قبل الرئيس ترامب دون استفزاز مسبق ودون إذن أو إخطار من الكونغرس يمثل إساءة للسلطة في غياب أي تهديد مباشر للولايات المتحدة، مما يساهم في تحوّل الديمقراطية الأمريكية إلى نظام استبدادي".

ويستند غرين إلى المادة 1، القسم 8، البند 11 من الدستور الأمريكي الذي يفوض الكونغرس سلطة إعلان الحرب على الدول الأخرى، ويتهم ترامب بانتهاك هذا البند.

يذكر أنه مع الساعة 07:00 من صباح اليوم دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري.

إلا أنه بعد بدء سريان الاتفاق بساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.